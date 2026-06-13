MARENA realiza jornada de limpieza en playas de León y Bilwi

Bajo el lema “Pequeños Protectores del Océano”, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, ejecutó dos jornadas de limpieza ambiental en la comunidad El Tránsito, en León, y en La Bocana de Puerto Cabezas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Las actividades se desarrollaron en coordinación con el Ministerio de Educación, la Universidad URACCAN y la Alcaldía Municipal de Bilwi, con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes y habitantes sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, promoviendo la conservación de los espacios naturales.

La jornada ecológica contó con la participación de 54 personas, logrando la recolección total de 3 metros cúbicos de desechos, entre los que se clasificaron plásticos, botellas, materiales ferrosos y residuos orgánicos que afectaban las costas.