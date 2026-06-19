Nicaragua

Bomberos Unidos comparten claves para prevenir incendios en el hogar

Por Jonathan Morales
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Bomberos Unidos de Nicaragua compartieron ayer jueves una serie de recomendaciones clave, relacionadas con los sistemas eléctricos y el Gas Licuado de Petróleo (GLP), para que las familias puedan evitar incendios en el hogar.

Bomberos Unidos brindan claves para evitar incendios en el hogar
Bomberos Unidos brindan claves para evitar incendios en el hogar

El subcomisionado Onel Ríos, a cargo de la exposición, recordó que es un esfuerzo permanente con el firme compromiso de garantizar la seguridad, la paz y el bienestar de las familias nicaragüenses.

Agregó: “Nos hemos dispuesto en esta mañana a brindarles las recomendaciones básicas, lo más esencial que puedan tener nuestros hogares con respecto a las instalaciones eléctricas y el buen uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP)”.

A través de las maquetas, explicó las especificaciones técnicas obligatorias para los dos sistemas de voltaje más comunes en los hogares del país: Sistema de 120 Voltios y Sistema de 220 voltios.

El subcomisionado Ríos destacó que, gracias a la gestión del Gobierno de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, los inspectores de bomberos en Nicaragua cuentan actualmente con equipamiento moderno y especializado para realizar pruebas de diagnóstico eléctrico que optimizan las inspecciones en las viviendas.