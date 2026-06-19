Bomberos Unidos comparten claves para prevenir incendios en el hogar

Bomberos Unidos de Nicaragua compartieron ayer jueves una serie de recomendaciones clave, relacionadas con los sistemas eléctricos y el Gas Licuado de Petróleo (GLP), para que las familias puedan evitar incendios en el hogar.

Bomberos Unidos brindan claves para evitar incendios en el hogar

El subcomisionado Onel Ríos, a cargo de la exposición, recordó que es un esfuerzo permanente con el firme compromiso de garantizar la seguridad, la paz y el bienestar de las familias nicaragüenses.

Agregó: “Nos hemos dispuesto en esta mañana a brindarles las recomendaciones básicas, lo más esencial que puedan tener nuestros hogares con respecto a las instalaciones eléctricas y el buen uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP)”.

A través de las maquetas, explicó las especificaciones técnicas obligatorias para los dos sistemas de voltaje más comunes en los hogares del país: Sistema de 120 Voltios y Sistema de 220 voltios.

El subcomisionado Ríos destacó que, gracias a la gestión del Gobierno de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, los inspectores de bomberos en Nicaragua cuentan actualmente con equipamiento moderno y especializado para realizar pruebas de diagnóstico eléctrico que optimizan las inspecciones en las viviendas.