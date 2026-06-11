Ejército de Nicaragua realizará marcha patriótica y ejercicio de tiro en Chiltepe

El Ejército de Nicaragua informó que este viernes 12 de junio realizará una marcha patriótica y un ejercicio de tiro con armas de infantería en sectores de la Reserva Natural Península de Chiltepe, municipio de Mateare, departamento de Managua.

La actividad se desarrollará en horario de 5:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, según la Nota de Prensa No. 102/2026, emitida por la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores de la institución militar.

El Ejército avisó a la población de las comarcas Ildefonso González, Los Cachorros, Miraflores, El Charco, El Paraíso, El Escobillal, El Rosario y sectores aledaños que no debe alarmarse por el movimiento de personal militar ni por las detonaciones que se escuchen durante la jornada.

La institución orientó a los habitantes atender las señales preventivas de seguridad establecidas en la zona, con el fin de evitar accidentes.

El comunicado fue emitido en Managua el 11 de junio por la Comandancia General y la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua.

Las autoridades militares mantendrán el desarrollo del ejercicio durante el horario establecido, por lo que se recomienda a la población circular con precaución, respetar las indicaciones y mantenerse informada por los canales oficiales.