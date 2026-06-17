Ejército de Nicaragua anuncia caminata de adiestramiento y ejercicio de tiro en Mateare

La Brigada de Infantería Mecanizada «General Augusto C. Sandino» informó a la ciudadanía que este jueves 18 de junio realizará una caminata de adiestramiento y un ejercicio de tiro con armas de infantería.

Las actividades militares se llevarán a cabo en un horario de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde.

La sede de estas prácticas será el Polígono de Tiro del Cuerpo de Ingenieros «General de Brigada Miguel Ángel Ortez», el cual se encuentra ubicado en la Península de Chiltepe, dentro del municipio de Mateare, departamento de Managua.

Ante el despliegue de tropas, las autoridades correspondientes hicieron un llamado explícito a la población de todo el municipio de Mateare y sectores aledaños a no alarmarse por el movimiento de personal militar ni por las detonaciones que se escucharán en la zona.

De igual manera, se solicitó de manera preventiva atender rigurosamente a las señales de seguridad establecidas en el perímetro con el fin de evitar cualquier tipo de accidentes.

