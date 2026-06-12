Ejército de Nicaragua imparte capacitaciones para fortalecer capacidades

El Ejército de Nicaragua, a través del Estado Mayor de la Defensa Civil y en coordinación con la Dirección de Asuntos Civiles e Instituciones del Estado, desarrolló del 8 al 12 de junio una jornada de preparación técnica en Managua, Chontales y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Las actividades se ejecutaron con el objetivo primordial de consolidar los conocimientos y las capacidades de respuesta en todos los niveles ante situaciones que puedan generar emergencias.

Como parte del programa, también se impartió una capacitación sobre Cambio Climático y Medidas de Adaptación a 16 oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua.

Los oficiales participaron en el X Curso de Metodología para la Gestión de Proyectos en Materia Ambiental y Forestal, llevado a cabo en el Centro Regional de Capacitación en Gestión Ambiental y Forestal ubicado en la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro” (ENSAC).

De igual manera, se adiestró en materia de Primeros Auxilios, Evaluación y Traslado de Pacientes, Evacuación y Uso del Extintor a un total de 107 miembros de las Brigadas Municipales de Respuesta (BRIMUR), Brigadas Escolares, Universitarias y Directores de Centros de Estudios.

Finalmente, la jornada incluyó la capacitación de 35 personas con capacidades diferentes en torno a la Ley N°. 337, «Ley Creadora del Sistema Nacional Para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED)», abordando sus funciones, riesgos y la elaboración del Plan Familiar.

