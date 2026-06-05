Ejército de Nicaragua suspende emisión de zarpes por mal tiempo en Puerto Sandino, Corinto y San Juan del Sur

El Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Pacífico, informa a dueños de embarcaciones, armadores y dueños de acopios que, se mantiene el monitoreo sobre un fenómeno de Mar de Fondo, el que genera oleaje entre 0.5 y 1.5 metros, con marejadas máximas que podrán alcanzar los 2.20 a 2.75 metros.

Además, vientos con dirección noreste/este de 10 a 20 nudos (18 a 37 km/h), incrementando la fuerza del oleaje en zonas costeras desde San Juan del Sur hasta Paso Caballos, dificultando la navegación en canales de acceso, barras para la entrada y salidas al mar.

Por lo antes mencionado, se les comunica a los propietarios de embarcaciones menores, turismo y pesca que, las capitanías de Puerto Sandino, Corinto, y San Juan del Sur, así como los puestos de control de embarcaciones, suspenderán la emisión de zarpes en aquellos sectores donde el oleaje y la fuerza del viento represente riesgo inminente para la seguridad de la navegación y salvaguardar la vida humana en el mar.

Se recomienda a las embarcaciones que se encuentran en labores de pesca, mantener el seguimiento a las perturbaciones meteorológicas, tomar todas las medidas de seguridad durante la navegación en la mar, con el fin de evitar hechos que lamentar y de ser necesario trasladarse a puerto seguro.