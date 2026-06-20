Autoridades incineran más de media tonelada de cocaína incautada por el Ejército de Nicaragua en Río San Juan

Autoridades policiales destruyeron este sábado los 475 paquetes conteniendo 552 kilos de cocaína, que fueron incautados ayer viernes durante un operativo realizado por el Destacamento Militar Sur del Ejército de Nicaragua en el departamento de Río San Juan.

Tras la comprobación realizada en el lugar por una autoridad judicial, los paquetes decomisados fueron rociados con gasolina y luego incinerados hasta quedar reducidos a cenizas.

Las acciones que permitieron la incautación de los estupefacientes fue realizada durante la Operación Dignidad Nacional, en el marco del Plan de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, que ejecuta el Gobierno de Nicaragua.

De acuerdo con el Ejército de Nicaragua, ayer 19 de junio, durante un servicio operativo realizado en la ribera del río Frío, en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, se identificó una lancha que transportaba 19 sacos con un total de 475 paquetes rectangulares.

Según la información oficial, los tripulantes de la embarcación huyeron al percatarse de la presencia militar, abandonando el cargamento en el lugar.