Ejército de Nicaragua entrega piezas museológicas a Guatemala

El Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, designó a una delegación para que en ceremonia solemne, hicieran entrega de piezas museológicas del Ejército de Nicaragua en la sección temática de la CFAC, ubicada en el Museo del Ejército de Guatemala.

La representación fue conformada por el General de Brigada Leonel Antonio Fonseca Mendoza, Agregado de Defensa Militar, Naval y Aéreo en la República de Honduras, concurrente en la República de Guatemala y el jefe del Centro de Historia Militar, Teniente Coronel Gustavo Adolfo Martínez Cortez.

El Coronel Luis Arnoldo Pernillo Lemus, jefe del Servicio de Historia Militar del Ejército de Guatemala, destacó el esfuerzo conjunto para la preservación de la memoria histórica centroamericana, lo cual reviste de gran importancia al estudiar el pasado, comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro, de amistad, integración y cooperación para construir una sociedad con estabilidad y desarrollo social.

Este paso es en cumplimiento al mandato del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), se ha establecido una sección en la que se comparte temáticas de las fuerzas armadas y ejércitos miembros.

