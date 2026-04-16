Comunicadores deportivos sandinistas intercambian experiencias con estudiantes de la UAM

Este jueves 16 de abril, el Auditorio “Rubén Darío” de la Universidad Americana (UAM) fue el escenario de un enriquecedor encuentro de intercambio entre Comunicadores Deportivos Sandinistas y estudiantes de dicha alma mater.

UAM: Gran encuentro de comunicadores deportivos sandinistas

La actividad tuvo como eje central el compartir conocimientos y vivencias sobre el quehacer informativo en el contexto actual.

En esta jornada, los universitarios tuvieron la oportunidad de interactuar con destacados cronistas deportivos de trayectoria nacional, entre ellos Carlos Alfaro, de La Nueva Radio Ya; Levi Luna, de Canal 8, y Sarah Flores, de Canal 2.

Los profesionales compartieron sus experiencias en la cobertura de eventos de alto nivel y los desafíos de la comunicación especializada.

Este encuentro forma parte de las estrategias para fortalecer la articulación comunicacional entre los Medios Sandinistas, la Juventud Sandinista 19 de Julio y las universidades.

El objetivo principal es estrechar lazos de colaboración que permitan avanzar en la formación de nuevos profesionales comprometidos con la verdad y el bienestar social.

Bajo la premisa de «Avanzar Juntos en la Defensa de la Verdad», la sesión de trabajo concluyó reafirmando el compromiso mutuo de seguir promoviendo espacios de aprendizaje que contribuyan al desarrollo integral de la juventud nicaragüense y al fortalecimiento del modelo comunicacional del país.