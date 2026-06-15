Inicia Jornada de Reforestación «Verde que Te Quiero Verde» con siembra de 5 mil plantas en Catarina
La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con las municipalidades, empresas constructoras, el MARENA y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, dio inicio a la Jornada de Reforestación 2026 “Verde Que Te Quiero Verde” en zonas de recarga hídrica del país.
El lanzamiento de esta iniciativa ambiental arrancó formalmente en el municipio de Catarina, en Masaya, donde se ejecutó la siembra y reposición de las primeras 5,000 plantas, orientadas a la protección de las fuentes de agua locales.
Entre los meses de junio y octubre de 2026, las instituciones proyectan plantar unos 54,000 árboles frutales y ornamentales.
Entre las especies seleccionadas destacan aguacate, guanábana, guayaba, mango, nancite, guanacaste, caoba, cortez, genízaro y pochote.
Esta campaña forestal se desplegará de forma progresiva en los municipios de Moyogalpa, Altagracia, León, Malpaisillo, Jinotepe, Chinandega, Chichigalpa, El Viejo, Tipitapa, Managua, Telica y Masaya.