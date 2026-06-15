Inicia Jornada de Reforestación «Verde que Te Quiero Verde» con siembra de 5 mil plantas en Catarina

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con las municipalidades, empresas constructoras, el MARENA y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, dio inicio a la Jornada de Reforestación 2026 “Verde Que Te Quiero Verde” en zonas de recarga hídrica del país.

Catarina siembra 5,000 árboles y protege agua

El lanzamiento de esta iniciativa ambiental arrancó formalmente en el municipio de Catarina, en Masaya, donde se ejecutó la siembra y reposición de las primeras 5,000 plantas, orientadas a la protección de las fuentes de agua locales.

Entre los meses de junio y octubre de 2026, las instituciones proyectan plantar unos 54,000 árboles frutales y ornamentales.

Entre las especies seleccionadas destacan aguacate, guanábana, guayaba, mango, nancite, guanacaste, caoba, cortez, genízaro y pochote.

Esta campaña forestal se desplegará de forma progresiva en los municipios de Moyogalpa, Altagracia, León, Malpaisillo, Jinotepe, Chinandega, Chichigalpa, El Viejo, Tipitapa, Managua, Telica y Masaya.