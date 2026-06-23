Deportes

‎Se definen los grupos A, B y C con duelos clave rumbo a la siguiente fase

Por Terry Mayorga
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Este miércoles se vive una jornada intensa con el cierre de los grupos A, B y C, a partir de la 1:00 de la tarde, Catar se enfrenta a Bosnia y Herzegovina, mientras que en el otro duelo, la selección de Canadá jugará ante Suiza en un partido clave por el liderato del grupo B.

Rumbo a la siguiente fase
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‎Luego, a las 4:00 de la tarde, la selección de Marruecos se enfrenta a Haití, y al mismo tiempo, con transmisión de Tu Nueva Radio YA, la selección de Brasil enfrentarán a Escocia en un duelo que ambas selecciones buscarán un buen resultado.

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‎Para cerrar la jornada, la selección de Sudáfrica recibe a Corea del Sur, y con transmisión de Tu Nueva Radio YA, la selección de México enfrenta a República Checa en un partido donde república Checa buscará la Victoria para tratar de avanzar una de las mejores terceras.

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