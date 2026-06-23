Portugal con Cristiano Ronaldo golea a Uzbekistán

Con Cristiano Ronaldo haciendo nuevamente historia, la selección de Portugal venció por goleada 5-0 a Uzbekistán, para sumar su primera victoria y cuatro puntos en la Copa del Mundo.

Portugal golea 5-0 a Uzbekistán y suma 4 puntos

Cristiano Ronaldo anotó goles en los minutos 6 y 39, para ser el primer jugador en anotar en seis copas del mundo; también se convirtió en el portugués con más goles en la historia de su país con 10.

Por si fuera poco Cristiano Ronaldo de 41 años es el jugador más veterano en anotar dos goles en un partido de Copa del Mundo.

En los partidos de este miércoles en la Copa del Mundo Suiza enfrenta a Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrenta a Catar, ambos partidos a la una de la tarde.

Marruecos enfrenta a Haití y Brasil se mide a Escocia, ambos juegos a las cuatro de la tarde.

Cierran la jornada del miércoles Sudáfrica contra Corea del Sur y México ante la República Checa.