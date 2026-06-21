La selección de Alemania aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Costa de Marfil en Toronto.

Los marfileños sorprendieron al abrir el marcador con un tanto de Franck Kessié en la primera mitad, pero los alemanes reaccionaron en el complemento gracias a un doblete de Deniz Undav, quien ingresó desde el banquillo y se convirtió en el héroe de la remontada.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann selló su boleto a la siguiente ronda y se mantiene como líder del Grupo E..

Por su parte, Países Bajos firmó una contundente victoria de 5-1 sobre Suecia en Houston.

Brian Brobbey y Cody Gakpo marcaron dos goles cada uno, mientras que Crysencio Summerville completó la goleada neerlandesa.

El único descuento sueco fue obra de Anthony Elanga.

Con este triunfo, la “Oranje” recuperó confianza tras su empate en el debut y quedó muy bien posicionada para luchar por el primer lugar del Grupo F.