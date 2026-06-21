España mostró su mejor versión en el Mundial 2026 al golear 4-0 a Arabia Saudita en Atlanta, en un partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo H.

La selección dirigida por Luis de la Fuente dominó de principio a fin y encontró rápidamente la ventaja gracias a Lamine Yamal, quien abrió el marcador a los 10 minutos tras una gran asistencia de Mikel Oyarzabal.

Mikel Oyarzabal firmó una actuación destacada anotando dos goles, el otro gol de España fue una anotación en propia puerta de Hassan Al-Tambakti.

Para la jornada de este lunes en la Copa del Mundo, Argentina se enfrenta a Austria a las 11 de la mañana y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

La jornada continua a las tres de la tarde con el juego entre Francia ante Irak; a las seis de la tarde Noruega enfrenta a Senegal y cierran la jornada Jordania ante Argelia a las nueve de la noche.