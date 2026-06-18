Ninguna selección europea ha logrado coronarse campeona en Mundiales disputados en México y Estados Unidos

A lo largo de la historia de las Copas del Mundo organizadas en México y Estados Unidos, ninguna selección europea ha logrado coronarse campeona.

México y EE.UU.: Europa va por romper maldición

En el Mundial de México 1970, la gran final fue disputada por Brasil e Italia. La selección brasileña se impuso con autoridad 4-1, conquistando su tercer título mundial y ganando el derecho de conservar de forma definitiva el histórico Trofeo Jules Rimet.

Dieciséis años más tarde, en el Mundial de México 1986, Argentina y Alemania Federal protagonizaron una emocionante final en el Estadio Azteca. La Albiceleste, liderada por Diego Maradona, se consagró campeona del mundo tras vencer 3-2 el 29 de junio de 1986.

Por su parte, en la Copa Mundial de Estados Unidos 1994, Brasil e Italia volvieron a encontrarse en una final mundialista. Tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario y la prórroga, el campeón se definió desde el punto penal. Brasil se impuso 3-2 y levantó su cuarto título mundial el 17 de julio en el Rose Bowl de Pasadena.

Con estos antecedentes, las selecciones europeas buscarán romper la historia y conquistar por primera vez un Mundial disputado en territorio mexicano o estadounidense.