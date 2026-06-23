Fallece la mamá del entrenador de Francia Ginnette Deschamps

La selección de Francia atraviesa un momento de tristeza en plena Copa Mundial 2026 tras el fallecimiento de Ginette Deschamps, madre de su entrenador Didier Deschamps.

Ginette Deschamps, la madre de Didier Deschamps, falleció este martes

La Federación Francesa de Fútbol confirmó que el seleccionador abandonó temporalmente la concentración del equipo para regresar a su país y acompañar a su familia durante el funeral.

Debido a esta situación, Deschamps no estará en el banquillo para el partido ante Noruega, mientras que su asistente, Guy Stéphan, asumirá la dirección técnica de los franceses.

Francia ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda del torneo y se espera que el estratega retome sus funciones una vez concluido el funeral.