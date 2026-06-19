México avanza a dieciseisavos de final tras vencer a Corea del Sur

La selección mexicana de fútbol avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, tras vencer 1-0 a Corea del Sur, en la segunda fecha de la fase de grupos del torneo la noche de este jueves.

En el encuentro disputado en Guadalajara, México, Luis Romo, fue el autor del gol de la victoria para la tropa azteca.

México se ubica en primer lugar del grupo A, con seis puntos, le sigue Corea del Sur con 3 puntos y República Checa y Sudáfrica tienen un punto cada uno..

En el otro partido de este grupo República Checa y Sudáfrica empataron a un gol.

Por su parte, Canadá logró una histórica goleada de 6-0 sobre Catar en Vancouver y dio un paso enorme hacia la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Los goles de Canadá fueron obra de Cyle Larin, Jonathan David en tres ocasiones, Nathan Saliba y un autogol de Mohamed Al-Mannai.

Suiza por su parte Suiza venció 4-1 a Bosnia y Herzegovina, Johan Manzambi anotó dos goles, Ruben Vargas y Xhaca anotaron los otros tantos.

En la tabla de posiciones del grupo B, Canadá es líder de grupo con 4 puntos y 6 goles a favor, mientras Suiza tiene 4 puntos y más 3 goles favor, Bosnia y Herzegovina y Catar se quedan con un punto cada uno.

Este viernes Estados Unidos enfrenta a Australia, a la una de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Escocia enfrenta a Marruecos a las 4 de la tarde; Brasil se mide a Haití a las 6:30 de la tarde y cierran la jornada Turística ante Paraguay las 9 de la noche.