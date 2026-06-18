El futbolista argentino Lionel Messi atraviesa un momento de inestabilidad en el ámbito familiar, marcado por la preocupación generada por el estado de salud de su padre, Jorge Messi, quien permanece bajo atención médica según información confirmada por el entorno del jugador.

El mensaje no especifica la situación de salud que enfrenta el padre del futbolista argentino, Jorge Messi, de 68 años.

«En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta», indica un comunicado en redes sociales.

Messi, quien se encuentra jugando la Copa Mundial de la FIFA 2026, había revelado tras el triunfo de Argentina 3-0 ante Argelia que estaba atravesando un duro momento personal, pero no dio detalles en ese momento.