Messi se convierte en el máximo goleador en la historia mundialista

Lionel Messi sigue agrandando su legado en la historia del fútbol al llegar a 18 anotaciones y ser el máximo goleador de la Copa del Mundo, superando los 16 goles del alemán Miroslav Kloset.

Messi rompe récord y deja atrás a Klose en Mundial

Los goles históricos de Messi, llegaron en los minutos 38 y 90+5, en el triunfo de la selección de Argentina 2-0 sobre Austria, la tarde de este lunes en trasmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Lo más increíble de todo es que Messi, anota los cinco goles se Argentina en esta Copa del Mundo, siendo el goleador del torneo.

Argentina avanza a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, al sumer seis puntos de seis posibles en su grupo.

En la jornada de este martes Portugal se enfrenta a Uzbekistán, a las once de la mañana y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

La jornada sigue a las dos con el juego entre Inglaterra y Ghana; Panamá se enfrenta a Croacia a las 5 de la tarde y cierran la jornada Colombia ante República Democrática del Congo a las 8 de la noche.