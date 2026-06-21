Raphinha podría jugar con Brasil hasta Octavos de Final

El delantero de la Selección de Brasil y del Barcelona, Raphinha, solo podría volver a tener actividad en la Copa del Mundo en la ronda de octavos de final, siempre que su selección llegue a esa instancia.

Brasil pierde a Raphinha tras golear a Haití

El atacante salió lesionado en el primer tiempo del encuentro en el que Brasil venció 3-0 a Haití, el pasado viernes.

Según confirmó la Confederación Brasileña de Fútbol, las pruebas médicas determinaron una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho.

En el comunicado también se informó que Raphinha queda descartado para el último partido de la fase de grupos ante Escocia y para unos posibles dieciseisavos de final.

Este nuevo problema físico se suma a una temporada complicada: en el curso 2025/26 ya había estado 112 días de baja y se perdió 24 partidos con el Barcelona.