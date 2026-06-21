Portero alemán Manuel Neuer rompe récord histórico en Mundiales

El portero alemán Manuel Neuer alcanzó los 21 partidos en Copas del Mundo, convirtiéndose en el guardameta con más encuentros disputados en la historia del torneo. El récord lo estableció en la victoria de Alemania 2-1 ante Costa de Marfil.

Neuer rompe récord con 21 partidos mundialistas

A sus 40 años, el capitán del Bayern Múnich supera al francés Hugo Lloris, con quien compartía la marca de 20 partidos mundialistas. Neuer disputa en Norteamérica su quinta Copa del Mundo, tras haber jugado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

El arquero regresó a la selección tras casi dos años sin vestir la camiseta alemana. Además, frente a Curazao se convirtió, con 40 años y 79 días, en el futbolista alemán de mayor edad en disputar un gran torneo, superando a Lothar Matthäus.