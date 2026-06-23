Cristiano Ronaldo y su historia goleadora en Mundiales



El delantero portugués Cristiano Ronaldo sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia de las Copas del Mundo, acumulando goles en distintas ediciones del torneo más importante del fútbol.

Cristiano Ronaldo máximo goleador mundialista de Portugal

Su primer grito mundialista llegó en Alemania 2006, cuando Portugal venció 2-0 a Irán en fase de grupos. Ronaldo marcó al minuto 80 desde el punto penal, entrenándose como goleador en un Mundial.

‎En Sudáfrica 2010, volvió a aparecer en la goleada 7-0 ante Corea del Norte, firmando su tanto al minuto 87 en una actuación contundente de los lusos.

‎Para el Mundial de Brasil 2014, Cristiano anotó en el cierre de la fase de grupos ante Ghana, en un partido clave para la selección portuguesa.

‎En el Mundial de Rusia 2018, Cristiano Ronaldo firmó una destacada actuación al anotar un total de cuatro goles en la fase de grupos. Su gran noche llegó ante España, donde consiguió un hat-trick que incluyó un gol de penalti en el empate 3-3, y uno más a Marruecos.

‎Para Qatar 2022, volvió a marcar de penal al minuto 65 frente a Ghana, en un duelo vibrante que terminó 3-2 a favor de Portugal.

‎Y ahora, en este Mundial 2026, Cristiano Ronaldo no todos dos goles ante Uzbekistán, convirtiéndose en el único jugador en la historia en marcar al menos un gol en seis Copas del Mundo distintas, un registro simplemente histórico.

Grupo K Finalizado Portugal Ronaldo Mendes Leão 🟨 0 · 🟥 0 5-0 Uzbekistán Nematov 🟨 1 · 🟥 0 Finalizado NRG Stadium Momentos clave 6, 39' Gol Portugal · Ronaldo 14' Tarjeta amarilla Uzbekistán · Hamrobekov 17' Gol Portugal · Mendes 60' Autogol (AG) Uzbekistán · Nematov 87' Gol Portugal · Leão



‎