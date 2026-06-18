México y Corea del Sur protagonizan el juego más cerrado del día de hoy

Este jueves se pone en marcha la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, una fecha que promete partidos más cerrados, emocionantes y decisivos en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

México vs Corea del Sur en Mundial 2026 por liderato

La actividad comenzará a las 10:00 de la mañana cuando la selección de República Checa se enfrente a Sudáfrica. Ambos equipos buscarán sumar una victoria vital que les permita mantener vivas sus aspiraciones de avanzar, incluso como uno de los mejores terceros lugares.

A la 1:00 de la tarde, Bosnia y Herzegovina se medirá ante Suiza en un duelo clave del Grupo B. Las dos selecciones llegan con la misión de conquistar los tres puntos ya que ambas empataron sus respectivos juegos en la primera jornada.

Más tarde, a las 4:00 de la tarde, Canadá enfrentara a Qatar en otro encuentro de gran importancia y de pronóstico reservados. Ambas selecciones buscan a llevarse un buen resultado para buscar su clasificación

La jornada cerrará con uno de los partidos más atractivos del día y con transmisión de Tu Nueva Radio Ya. La selección de México se enfrentará a Corea del Sur en un duelo donde el ganador podría adueñarse del liderato del Grupo A y dar un paso firme hacia su clasificación.