Suiza da un paso firme hacia la siguiente ronda tras golear a Bosnia 4 a 1

La selección de Suiza consiguió una importante victoria al derrotar 4-1 a Bosnia y Herzegovina en un partido que se mantuvo muy disputado durante gran parte del encuentro.

Suiza aplasta 4-1 a Bosnia y toma liderato

‎Los goles del conjunto suizo fueron obra de Johan Mozambique, quien marcó al minuto 74 y al 90, Rubín Vargas al minuto 84 y Granit Xhaka de penal al 90+7. Por Bosnia y Herzegovina descontó Ermin Mahmic al minuto 90+3.

‎Con este triunfo, Suiza se coloca como líder provisional del Grupo B con 4 puntos, a la espera del resultado del encuentro entre Canadá y Qatar, que se disputará esta tarde a las 4:00 La selección suiza da un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.