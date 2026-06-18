Suiza da un paso firme hacia la siguiente ronda tras golear a Bosnia 4 a 1
La selección de Suiza consiguió una importante victoria al derrotar 4-1 a Bosnia y Herzegovina en un partido que se mantuvo muy disputado durante gran parte del encuentro.
Los goles del conjunto suizo fueron obra de Johan Mozambique, quien marcó al minuto 74 y al 90, Rubín Vargas al minuto 84 y Granit Xhaka de penal al 90+7. Por Bosnia y Herzegovina descontó Ermin Mahmic al minuto 90+3.
Con este triunfo, Suiza se coloca como líder provisional del Grupo B con 4 puntos, a la espera del resultado del encuentro entre Canadá y Qatar, que se disputará esta tarde a las 4:00 La selección suiza da un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
Grupo BFinalizado
Suiza
ManzambiManzambiMartínezXhaka🟨 1 · 🟥 0
4-1
Bosnia y Herzegovina
Mahmić🟨 3 · 🟥 0
FinalizadoSoFi Stadium
Momentos clave
59'
Tarjeta amarilla
Bosnia y Herzegovina · Dedić
61'
Tarjeta amarilla
Bosnia y Herzegovina · Džeko
65'
Tarjeta amarilla
Suiza · Elvedi
74, 90'
Gol
Suiza · Manzambi
80'
Tarjeta amarilla
Bosnia y Herzegovina · Muharemović
84'
Gol
Suiza · Martínez
90+3'
Gol
Bosnia y Herzegovina · Mahmić
90+6'
Penal(P)
Suiza · Xhaka