Brasil golea a Haití en la Fecha 2 del Mundial 2026
Brasil venció 3-0 a Haití en un partido entretenido en el Mundial 2026
Brasil hizo lo que le tocaba y en la primera parte lo resolvió todo ante Haití, dejándose tres puntos con un doblete de Matheus Cunha y un gol de Vinícius Júnior (3-0), que le permite ponerse en el primer lugar del grupo C del Mundial 2026, con los mismos cuatro puntos que suma Marruecos.
Grupo CFinalizado
Brasil
CunhaJúnior🟨 1 · 🟥 0
3-0
Haití🟨 3 · 🟥 0
FinalizadoLincoln Financial Field
Momentos clave
4'
Tarjeta amarilla
Haití · Arcus
23, 36'
Gol
Brasil · Cunha
45+2'
Gol
Brasil · Júnior
45+4'
Tarjeta amarilla
Haití · Pierrot
65'
Tarjeta amarilla
Brasil · Melo
72'
Tarjeta amarilla
Haití · Jacques