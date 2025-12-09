Román «Chocolatito» González no quiere enfrentar al Bam Rodríguez

El cuatro veces campeón del Mundo, el nicaragüense Román «Chocolatito» González aseguró no querer enfrentar al mejor boxeador de las 115 libras Jesse «Bam» Rodríguez para no quedar loco.

«Yo no tengo esa mentalidad, yo tampoco ando buscando quedar loco ni que me maten, yo quiero terminar mi carrera algo suave, Bam Rodríguez es el chavalo del momento, ya nosotros hicimos lo que debíamos«, dijo «Chocolatito, durante una entrevista.

Las palabras de Román González, uno de los mejores boxeadores de la historia en los pesos pequeños, cierra por completo la posibilidad de un enfrentamiento ante Bam Rodríguez, quien es campeón de tres organismos en las 115 libras.

Jesse Rodríguez es un boxeador invicto con 23 triunfos y 16 nocauts, ha enfrentado a pugilies como Juan Francisco «Gallo» Estrada, Carlos Cuadras, Sor Rungvisai y a todos los ha noqueado, el único que le falta en la lista es «Chocolatito» González.

Sobre su futuro «Chocolatito» reconoce que su tiempo en el ring ya está finalizando.

«Mi sueño es ganar un título en las 118 libras, si se puede lo vamos hacer, si no, trataremos de cerrar mi carrera algo suave, ya la edad y el tiempo lo tenemos encima», dijo Chocolatito.

Román González tiene 38 años, en su carrera fue campeón de las 105, 108, 112 y 115 libras, en 2016 fue considerado el mejor boxeador del planeta por la revista The Ring, además suma 53 victorias, 43 por nocauts y cuatro derrotas..