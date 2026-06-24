Elián Rayo y Yaser Díaz los más destacados de la semana 15 del Pomares
El reconocimiento al mejor bateador de la semana fue para el matagalpino Elián Rayo, quien conectó 9 imparables en 17 turnos oficiales, incluyendo 2 cuadrangulares y 7 carreras impulsadas, para finalizar con un impresionante promedio ofensivo de .529, el fin de semana.
Por su parte, el premio al mejor lanzador de la jornada fue para Yaser Díaz, de las Fieras del San Fernando.
El derecho trabajó 7 sólidas entradas ante el equipo de Chinandega permitiendo apenas un hit, concediendo una base por bolas y recetando un ponche, liderando una destacada actuación desde la lomita.
Ambos peloteros fueron piezas clave para sus respectivos equipos durante una nueva jornada del torneo de béisbol más importante de Nicaragua.