Elián Rayo y Yaser Díaz los más destacados de la semana 15 del Pomares

‎‎El reconocimiento al mejor bateador de la semana fue para el matagalpino Elián Rayo, quien conectó 9 imparables en 17 turnos oficiales, incluyendo 2 cuadrangulares y 7 carreras impulsadas, para finalizar con un impresionante promedio ofensivo de .529, el fin de semana.

Elián Rayo y Yaser Díaz

Por su parte, el premio al mejor lanzador de la jornada fue para Yaser Díaz, de las Fieras del San Fernando.

El derecho trabajó 7 sólidas entradas ante el equipo de Chinandega permitiendo apenas un hit, concediendo una base por bolas y recetando un ponche, liderando una destacada actuación desde la lomita.

‎Ambos peloteros fueron piezas clave para sus respectivos equipos durante una nueva jornada del torneo de béisbol más importante de Nicaragua.