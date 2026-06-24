Suiza avanza como líder del Grupo B y Canadá clasifica en la segunda posición
Finalizó la actividad del Grupo B con triunfos para Suiza y Bosnia y Herzegovina. La selección suiza derrotó 2-1 a Canadá para asegurar el primer lugar del grupo, mientras que Bosnia y Herzegovina venció 3-1 a Qatar en el otro compromiso de la jornada.
Con estos resultados, Suiza terminó como líder con 7 puntos. Canadá se quedó con la segunda posición con 4 unidades, logrando también su clasificación gracias a una mejor diferencia de goles.
Momentos clave
Bosnia y Herzegovina finalizó tercera con 4 puntos, esperando avanzar como una de las mejores terceras pero mientras que Catar cerró en el último lugar con apenas un punto.
Momentos clave
En la historia de los mundiales Catar tiene balance de un empate y cinco derrotas. El conjunto catarí anotó apenas 3 goles y recibió 17, reflejando las dificultades que enfrentó a lo largo del torneo.