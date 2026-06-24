Suiza avanza como líder del Grupo B y Canadá clasifica en la segunda posición



‎Finalizó la actividad del Grupo B con triunfos para Suiza y Bosnia y Herzegovina. La selección suiza derrotó 2-1 a Canadá para asegurar el primer lugar del grupo, mientras que Bosnia y Herzegovina venció 3-1 a Qatar en el otro compromiso de la jornada.

Suiza y Canadá celebran clasificación

‎Con estos resultados, Suiza terminó como líder con 7 puntos. Canadá se quedó con la segunda posición con 4 unidades, logrando también su clasificación gracias a una mejor diferencia de goles.

Grupo B Finalizado Suiza Martínez Manzambi 🟨 1 · 🟥 0 2-1 Canadá David 🟨 2 · 🟥 0 Finalizado BC Place Momentos clave 32' Tarjeta amarilla Canadá · Larin 32' Tarjeta amarilla Suiza · Xhaka 46' Gol Suiza · Martínez 57' Gol Suiza · Manzambi 76' Gol Canadá · David 87' Tarjeta amarilla Canadá · Millar

Bosnia y Herzegovina finalizó tercera con 4 puntos, esperando avanzar como una de las mejores terceras pero mientras que Catar cerró en el último lugar con apenas un punto.

Grupo B Finalizado Bosnia y Herzegovina Alajbegović Mahmić 🟨 1 · 🟥 0 3-1 Catar Al-Brake Al-Haidos 🟨 1 · 🟥 0 Finalizado Lumen Field Momentos clave 29' Gol Bosnia y Herzegovina · Alajbegović 34' Autogol (AG) Catar · Al-Brake 42' Gol Catar · Al-Haidos 78' Tarjeta amarilla Catar · Fatehi 80' Gol Bosnia y Herzegovina · Mahmić 82' Tarjeta amarilla Bosnia y Herzegovina · Mahmić

En la historia de los mundiales Catar tiene balance de un empate y cinco derrotas. El conjunto catarí anotó apenas 3 goles y recibió 17, reflejando las dificultades que enfrentó a lo largo del torneo.