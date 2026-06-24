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Suiza avanza como líder del Grupo B y Canadá clasifica en la segunda posición

Por Terry Mayorga
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‎Finalizó la actividad del Grupo B con triunfos para Suiza y Bosnia y Herzegovina. La selección suiza derrotó 2-1 a Canadá para asegurar el primer lugar del grupo, mientras que Bosnia y Herzegovina venció 3-1 a Qatar en el otro compromiso de la jornada.

Suiza y Canadá celebran clasificación
Suiza y Canadá celebran clasificación

‎Con estos resultados, Suiza terminó como líder con 7 puntos. Canadá se quedó con la segunda posición con 4 unidades, logrando también su clasificación gracias a una mejor diferencia de goles.

Grupo BFinalizado
Suiza
Martínez46'Manzambi57'
🟨 1 · 🟥 0
2-1
Canadá
David76'
🟨 2 · 🟥 0
FinalizadoBC Place

Momentos clave

32'
Tarjeta amarilla
Canadá · Larin
32'
Tarjeta amarilla
Suiza · Xhaka
46'
Gol
Suiza · Martínez
57'
Gol
Suiza · Manzambi
76'
Gol
Canadá · David
87'
Tarjeta amarilla
Canadá · Millar

Bosnia y Herzegovina finalizó tercera con 4 puntos, esperando avanzar como una de las mejores terceras pero mientras que Catar cerró en el último lugar con apenas un punto.

Grupo BFinalizado
Bosnia y Herzegovina
Alajbegović29'Mahmić80'
🟨 1 · 🟥 0
3-1
Catar
Al-Brake34' (AG)Al-Haidos42'
🟨 1 · 🟥 0
FinalizadoLumen Field

Momentos clave

29'
Gol
Bosnia y Herzegovina · Alajbegović
34'
Autogol(AG)
Catar · Al-Brake
42'
Gol
Catar · Al-Haidos
78'
Tarjeta amarilla
Catar · Fatehi
80'
Gol
Bosnia y Herzegovina · Mahmić
82'
Tarjeta amarilla
Bosnia y Herzegovina · Mahmić

En la historia de los mundiales Catar tiene balance de un empate y cinco derrotas. El conjunto catarí anotó apenas 3 goles y recibió 17, reflejando las dificultades que enfrentó a lo largo del torneo.

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