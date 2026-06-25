Ecuador consigue su victoria más importante venciendo a Alemania en la Copa del Mundo

En el triunfo de mayor importancia en su historia la selección de Ecuador venció 2-1 a Alemania la tarde de este jueves en la última fecha de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo.

Nilson Ángulo y Gonzalo plata anotaron los goles en la victoria de la selección de Ecuador, mientras por Alemania anotó León Sané.

En el otro partido Costa de Marfil venció 2-0 a la selección de Curazao, que se fue eliminada del mundial.

En este grupo E, Alemania y Costa de Marfil avanzaron a la siguiente ronda, mientras Ecuador podría clasificar como una de las mejores selecciones de tercer lugar.

En otros partidos Países Bajos con goles de Ellyes Skjiki, Bryan Brobbey y Jan Paul Van vencieron 3-1 a la selección de Túnez.

En tanto Suecia y la selección de Japón finalizaron empatados a un gol.

Del grupo F, avanzaron a los dieciseisavos de final Países Bajos con 7 puntos, Japón con 5 y Suecia espera ser uno de los mejores terceros lugar, mientras Túnez se fue eliminada del torneo.