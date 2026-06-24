Nicaragua será sede del Centro Basket Femenino del 12 al 18 de Julio

La Federación de Baloncesto anunció que Nicaragua será sede del Campeonato Centroamericano y del Caribe de CentroBasket Femenino, que se disputará del 12 al 18 de julio en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua.

CentroBasket Managua: rivales de peso y boletos baratos

En el torneo, nuestra selección nacional quedó ubicada en el Grupo A, junto a República Dominicana, México y Bahamas.

Por su parte, el Grupo B está conformado por Puerto Rico, El Salvador, Islas Vírgenes y Guyana.

En conferencia de prensa se informó que el calendario de juegos será revelado en los próximos días.

El precio de las entradas para ingresar al torneo en el Polideportivo Alexis Argüello será de 50, 100 y 300 córdobas, dependiendo de la localidad.