Ronaldinho ficha por el club italiano Ravenna

El veterano brasileño Ronaldinho sorprendió al mundo del fútbol al fichar por el equipo de Ravenna de la Serie C italiana, a sus 46 años.

Ronaldinho en Ravenna ficha a los 46 y vuelve a la Serie C

El legendario brasileño, retirado oficialmente en 2018, regresa a las canchas en un movimiento inesperado que busca darle visibilidad internacional al modesto club de Ravenna, informan medios italianos.

Ronaldinho, cuyo nombre completo es Ronaldo de Assis Moreira, es uno de los futbolistas más talentosos y carismáticos de la historia.

A lo largo de su carrera profesional, Ronaldinho anotó 266 goles en clubes y 33 goles con la selección absoluta de Brasil, sumando un total de 299 goles oficiales en 743 partidos disputados.

Jugó en equipos como Grêmio, Paris Saint-Germain, FC Barcelona, AC Milan, Flamengo, Atlético Mineiro y Querétaro, a lo largo de su carrera.