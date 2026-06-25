Sudáfrica ante Canadá inician el domingo los Dieciseisavos de final de la Copa del Mundo
La ronda de eliminación de la Copa del Mundo, inicia con los dieciseisavos de final este domingo a la una de la tarde entre Canadá y la selección de Sudáfrica.
Ambos equipos llegan a una ronda de eliminación por primera vez en la historia y el ganador avanzará a los Octavos de final.
En otro partido de dieciseisavos de final la selección de Brasil se enfrenta a Japón el lunes a las 11 de la mañana y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.
En la historia Brasil venció una vez a los nipones en 2006, con marcador de 4-1 en la fase de grupos de ese mundial.
En otro duelo de impacto la selección de Marruecos se enfrenta a los Países Bajos, también el lunes a las siete de la noche.