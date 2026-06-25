Francia enfrenta a Noruega en el mejor juego de este viernes en el Mundial

A la una de la tarde de este viernes las selecciones nacionales de Francia y Noruega, se enfrentan en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Ambos equipos llegan en primer lugar de su grupo con 6 puntos, por Francia Kylian Mbappé es la figura con cuatro goles, mientras por Noruega, Erling Haaland también suma cuatro anotaciones.

Senegal también a la una de la tarde enfrenta a Irak; mientras a las seis de la tarde España se mide a Uruguay a la misma hora juegan Cabo Verde ante Arabia Saudita.

Y cierran la jornada de este viernes Nueva Zelanda ante Bélgica y Egipto contra Irán, a las nueve de la noche.