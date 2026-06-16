Acusan a Floyd Mayweather Jr. de emitir cheque sin fondos para comprar reloj

El excampeón mundial invicto Floyd Mayweather Jr. se encuentra en el centro de la atención mediática luego de que ESPN informó sobre su presunta detención en Las Vegas por un caso de fraude relacionado con la compra de un reloj de lujo.

Floyd Mayweather Jr está detenido en Las Vegas

Según la denuncia, el exboxeador habría adquirido la pieza en 2024 mediante un cheque que posteriormente no pudo ser cobrado por el joyero debido a una supuesta falta de fondos en la cuenta asociada.

El comerciante decidió presentar una denuncia ante las autoridades tras intentar hacer efectivo el pago sin éxito.

La investigación busca determinar las circunstancias exactas de la transacción y establecer si existió alguna irregularidad o incumplimiento deliberado.

Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre el valor del reloj ni sobre posibles acuerdos entre ambas partes para resolver el conflicto.