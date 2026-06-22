Minero sobrevive a derrumbe dentro de poza en San Carlos, Río San Juan

Al centro de salud de Los Chiles, en San Carlos, Río San Juan, fue llevado el joven Ángel Reyes Pérez, de 18 años, debido a las lesiones que sufrió a causa de un derrumbe de tierra.

El hecho ocurrió en el sector minero conocido como “Las Cruces”, en San Carlos, donde un tajo de tierra le cayó en su humanidad cuando laboraba extrayendo material en una poza.

Compañeros del güirisero lograron rescatarlo y llevarlo de inmediato al centro asistencial donde se recupera de los golpes que sufrió en la parte derecha de su cuerpo donde quedó prensado por la tierra.

Ángel Reyes Pérez 18 años, es originario de Pueblo Nuevo, departamento de Nueva Segovia.