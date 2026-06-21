Nicaragüense es asesinada de forma violenta en Puerto Rico

La nicaragüense Donett M. Garth Durán, de 38 años, fue asesinada a balazos la madrugada de ayer en el sector Monte Verde, barrio San Isidro, en Canóvanas, Puerto Rico, según informaron autoridades.

La nicaragüense Donett M. Garth Durán es asesinada´en Puerto Rico

El crimen ocurrió a las 12:08 de la madrugada, en la calle 17, la policía encontró el cuerpo de nuestra compatriota cerca de un vehículo Hyundai Kona de color negro, según la información preliminar.

En la escena, los investigadores descubrieron un total de 86 casquillos de bala de distintos calibres, entre ellos 7.62, .357, .45 y .40, lo que evidencia la violencia del ataque.

El vehículo Hyundai Kona de color negro

Las autoridades puertorriqueñas indagan si el ataque estaba dirigido contra Donnet, contra una persona que la acompañaba o contra terceros que se encontraban en el lugar.

Reportes preliminares señalan que el novio de la víctima presuntamente se ocultó durante la balacera.

Dos hombres que viajaban en un vehículo baleado cerca de la escena del crimen fueron entrevistados por los investigadores, pero no fueron detenidos.