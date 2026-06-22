Pinolero fallece tras matar con su moto a peatón en Costa Rica
El compatriota Francisco José Astorga Delgadillo, de 29 años, falleció al caer de su moto tras arrollar mortalmente con su moto a un peatón en el sector de La Vieja de Florencia, San Carlos, Costa Rica, la madrugada de ayer domingo.
Los informes indican que, al momento del accidente, Astorga iba acompañado de la también nicaragüense Nela Pineda Loredo, de 39 años, quien resultó lesionada y fue llevada al hospital de San Carlos, Costa Rica.
El pinolero conducía una moto de 200 centímetros cúbicos cuando impactó al peatón quien murió cuando era llevado al centro asistencial de la zona.