Canadá aplasta a Qatar con un 6-0 histórico y sella su primera victoria en un Mundial FIFA

Con hat-trick de Jonathan David y un dominio absoluto durante los 90 minutos, Canadá goleó a Qatar por la fecha 2 del Grupo B del Mundial FIFA 2026. Ambas selecciones llegaban al partido tras empatar en su debut, con la clasificación a la siguiente ronda como único objetivo

Canadá logró una victoria histórica ante Qatar por 6-0 en la fecha 2 del Grupo B del Mundial FIFA 2026, la primera de los canadienses en una Copa del Mundo. El combinado dirigido por Jesse Marsch dominó el partido de principio a fin, con Jonathan David como gran figura al completar un hat-trick con goles en los minutos 29, 45 y 90′+2′. Cyle Larin abrió el marcador en el minuto 16 tras un saque de esquina, mientras que Nathan Saliba, Jacob Shaffelburg y un autogol de Mohamed Mannai completaron la goleada en la segunda mitad.

El partido estuvo marcado por las expulsiones de Qatar, que terminó el encuentro con nueve hombres. En el minuto 32, el árbitro revisó en el VAR una falta de Homam Ahmed sobre Tajon Buchanan, determinó que la infracción se produjo fuera del área y convirtió la tarjeta amarilla inicialmente mostrada en roja. En el minuto 51, Assim Madibo recibió la segunda expulsión tras una entrada que dejó lesionado a Ismaël Koné.

El dominio de Canadá fue absoluto a lo largo de los 90 minutos, con presión constante sobre la portería catarí reflejada en múltiples remates a puerta y saques de esquina ejecutados en su mayoría por Stephen Eustaquio. La goleada consolida a Canadá como el equipo a seguir en el Grupo B del Mundial FIFA 2026 y abre sus chances de avanzar a la siguiente ronda del torneo.