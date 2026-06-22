Conductor es condenado a 3 años por muerte de gestora aduanera en Somoto

A tres años de prisión fue condenado José Ismael Sánchez López, de 45 años, quien causó la muerte a Lea Paola Arauz Larios, en un accidente de tránsito ocurrido en una calle de la ciudad de Somoto, Madriz.

Lea Paola Arauz Larios

La jueza Distrito Penal Local Penal de Somoto, Suyapa Argentina Maldonado, declaró culpable a José Sánchez, luego de que en audiencia inicial admitió el delito de homicidio imprudente.

El conductor José Ismael Sánchez López

La mañana del 4 de mayo, Lea Arauz caminaba por una esquina del barrio Víctor Manuel Rivas, cuando Sánchez López perdió el control de la camioneta Hyundai, que conducía y la prensó contra un portón metálico, provocándole la muerte inmediata.

Lea Paola Arauz Larios era gestora aduanera y era muy conocida por ser hija de Pablo “Baretta” Arauz, el combatiente sandinista que se hizo popular al ser retratado con una bomba molotov en Estelí, durante la guerra de liberación en 1979.