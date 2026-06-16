Kylian Mbappé hace historia guiando a Francia a su primera victoria en el Mundial

El delantero de la selección de Francia, Kylian Mbappé, se convirtió en el máximo goleador de la historia de su país, en el triunfo de Francia 3-1 sobre Senegal, en la Copa del Mundo, la tarde de este martes.

Francia llora de emoción: Mbappé rompe récord

Mbappé anotó dos goles en los minutos 66 y 90+6, para llegar a 58 goles con la selección y superar el récord de Oliver Giroud.

También Mbappé se convirtió en el jugador francés con más goles en los Mundiales, con 14, superando los 13 tantos de Just Fontaine.

Por si fuera poco, Mbappé se encuentra a dos goles de empatar a Miroslav Klose, con 16 goles como el jugador con más anotaciones en la Copa del Mundo.