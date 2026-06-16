Brasil confirma ausencia de Neymar en la Fase de Grupos

La estrella del fútbol mundial, Neymar Jr. no podrá estar con la selección de Brasil durante la fase de grupos de la Copa Mundial de 2026 debido a una lesión que continúa requiriendo recuperación y seguimiento médico

Brasil pierde a Neymar en Mundial 2026. Imagen Referencial

La ausencia de Neymar representa una baja sensible para Brasil, ya que se trata del máximo goleador histórico de la selección y uno de los jugadores con mayor experiencia en competiciones internacionales.

Sin embargo, el combinado brasileño cuenta con el plan médico está enfocado en que Neymar llegue en plenitud física para los partidos de eliminación directa, donde cada encuentro es decisivo.

Si Brasil logra avanzar sin contratiempos desde la fase de grupos, el regreso de su principal figura podría convertirse en un impulso importante para las aspiraciones del equipo de conquistar su sexto título mundial.