CONMEBOL busca romper su mala racha en el Mundial

Las selecciones sudamericanas no han tenido el inicio esperado en la Copa Mundial 2026. Tras las primeras jornadas, los equipos de la CONMEBOL aún no conocen la victoria, acumulando empates y derrotas que han generado preocupación entre sus aficionados.

Argentina va por primer triunfo en Mundial 2026

La selección de Paraguay cayó ante Estados Unidos, mientras que Brasil no pudo pasar del empate frente a Marruecos. Por su parte, Ecuador fue derrotado por Costa de Marfil, y ayer Uruguay tampoco logró imponerse ante Arabia Saudita, sumando otro resultado decepcionante para el fútbol sudamericano.

Ahora, la esperanza está puesta en Argentina y Colombia, las dos selecciones que aún no han debutado en esta racha negativa. Este día, en transmisión de Tu Nueva Radio Ya, la Albiceleste se enfrentará a Argelia con la misión de conseguir la primera victoria para la CONMEBOL en el torneo.

Mientras tanto, mañana será el turno de Colombia, que buscará sumar tres puntos cuando se mida ante Uzbekistán.