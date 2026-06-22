Señora en estado de ebriedad es arrastrada por corrientes del Río San Juan
Una ciudadana identificada como Juana González, de unos 35 años, desapareció tras caer bajo la lluvia en las aguas del Río San Juan, en el municipio El Castillo, a las 9 de la noche de ayer domingo.
Pobladores de la zona afirmaron que la mujer caminaba a orillas del río en supuesto estado de ebriedad cuando perdió pie y cayó a las corrientes, las cuales la arrastraron, en el sector conocido como El Raudal.
Equipos de rescate y fuerzas policiales activaron de inmediato los protocolos de búsqueda en la zona, el cual realizan con apoyo de los pobladores.
Las autoridades informaron que mantienen un seguimiento estricto del caso y brindarán nuevos detalles conforme avancen las labores de localización.