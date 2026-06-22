Ya fue deportado desde Costa Rica sujeto que mató a ciudadano al prenderle fuego en Rivas

Juan Carlos Aguilar Obando, de 46 años, alias «El Lustrador», ya se encuentra tras las rejas en la delegación policial de Rivas por el atroz homicidio de Manuel Uriarte Guzmán, de 42 años, a quien le prendió fuego con gasolina mientras dormía.

El cobarde ataque ocurrió la madrugada del pasado 12 de abril en un predio baldío cercano al mercado de Rivas, un sitio frecuentado por tomadores consuetudinarios.

Según familiares de la víctima, el agresor aprovechó que Uriarte se durmió para rociarlo con el combustible y prenderle fuego.

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Producto del ataque, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 70% de su cuerpo, falleciendo diez días después, el 22 de abril, en el hospital Fernando Vélez Paiz de Managua.

Tras cometer el delito, Aguilar huyó hacia Costa Rica, donde fue detenido el pasado 8 de junio en la localidad de Upala y posteriormente entregado a la Policía Nacional por el puesto fronterizo de San Pancho, en Río San Juan.

El señalado fue puesto en las celdas policiales de Rivas el sábado 20 de junio, y en las próximas horas la Fiscalía presentará la acusación formal por los delitos de homicidio o asesinato.