Invasión de carril le cuesta la vida a motociclista en Teustepe
La imprudencia al conducir le costó la vida al motociclista Lester Manuel Merlo Sáenz, de 43 años, en la comarca La Concha, ubicada en Teustepe, Boaco.
La fatalidad ocurrió la mañana del sábado, cuando Lester Manuel a bordo de la moto placa M 323-069 invadió el carril contrario.
En la acción, el motorizado chocó de manera frontal contra el bus placa M 391-655 que conducía en estado de ebriedad, el señor Oscar Martínez Reyes, de 43 años, quien será puesto a la orden de las autoridades judiciales.