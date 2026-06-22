Invasión de carril le cuesta la vida a motociclista en Teustepe

La imprudencia al conducir le costó la vida al motociclista Lester Manuel Merlo Sáenz, de 43 años, en la comarca La Concha, ubicada en Teustepe, Boaco.

Teustepe: muere motociclista en brutal choque

La fatalidad ocurrió la mañana del sábado, cuando Lester Manuel a bordo de la moto placa M 323-069 invadió el carril contrario.

En la acción, el motorizado chocó de manera frontal contra el bus placa M 391-655 que conducía en estado de ebriedad, el señor Oscar Martínez Reyes, de 43 años, quien será puesto a la orden de las autoridades judiciales.