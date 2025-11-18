Ismael Munguía sufre lesión con Estrellas Orientales

El pelotero chinandegano Ismael Munguía, se lesionó del hombro, en la Liga de República Dominicana donde juega con el uniforme de las Estrellas Orientales.

En el partido disputado el lunes, Ismael ligó un hits en tres turnos, el pelotero se golpeó el hombro cuando regresaba barriéndose a la primera base, luego de un viraje del lanzador y fue sacado del partido.

La situación es más complicada para Munguía, debido a que la semana pasada no pudo disputar ningún partido por una contracción muscular en la pantorrilla izquierda.

En su segunda temporada con las Estrellas Orientales, Ismael Munguía, liga 17 hits en 46 turnos, empuja cinco carreras, anota siete y es una de las principales figuras en bateo del equipo, todavía se desconoce la gravedad de la lesión.