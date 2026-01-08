Ismael Munguía es enviado a la Sucursal AA de los Azulejos de Toronto

El pelotero nicaragüense Ismael Munguía fue oficialmente asignado a los New Hampshire Fisher Cats, filial Doble-A de los Azulejos de Toronto en el béisbol organizado, por lo que no estará en el sprint training de las grandes ligas, se informó este jueves.

Ismael Munguía en los Azulejos de Toronto

La organización canadiense lo había firmado el pasado 22 de diciembre de 2025 como agente libre con un contrato de ligas menores, asegurando la continuidad y el hecho de seguir luchando por subir a las grandes ligas.

El chinandegano cerró el 2025, siendo el campeón de bateo de la mejor liga invernal de béisbol en República Dominicana, con un promedio de 368 puntos.

Al servicio de las Estrellas Orientales, el nica pegó 50 hits, dos triples, cinco dobles, además de anotar 21 carreras y registrar 16 carreras impulsadas, para ser el mejor de la Liga.

