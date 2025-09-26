Deportes

Ismael Munguía cierra temporada en Triple A con Yankees promediando 246

Por José Luis García
Lectura: Menos de un minuto(s)

El pelotero chinandegano Ismael Munguía finalizó su temporada en ligas menores con la sucursal Triple A, de los Yankees de Nueva York.

En todo el año en Triple A, Munguía tuvo promedio de bateo de 246 puntos, registró cuatro vuela-cercas, tuvo 31 carreras impulsadas y se robó 23 bases, cifras que no fueron las mejores para el pelotero nicaragüense.

Al final de esta temporada de Grandes Ligas, Ismael Munguía se convertirá en agente libre y dependerá de los Yankees de Nueva York, si extienden o no su contrato.

Por ahora Ismael Munguía ya tiene asegurado ir a jugar a la Liga de Invierno de República Dominicana con las Estrellas Orientales. La liga inicia el próximo 15 de octubre.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456