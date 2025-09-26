El pelotero chinandegano Ismael Munguía finalizó su temporada en ligas menores con la sucursal Triple A, de los Yankees de Nueva York.

En todo el año en Triple A, Munguía tuvo promedio de bateo de 246 puntos, registró cuatro vuela-cercas, tuvo 31 carreras impulsadas y se robó 23 bases, cifras que no fueron las mejores para el pelotero nicaragüense.

Al final de esta temporada de Grandes Ligas, Ismael Munguía se convertirá en agente libre y dependerá de los Yankees de Nueva York, si extienden o no su contrato.

Por ahora Ismael Munguía ya tiene asegurado ir a jugar a la Liga de Invierno de República Dominicana con las Estrellas Orientales. La liga inicia el próximo 15 de octubre.