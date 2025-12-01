Ismael Munguía brilla en la Liga Dominicana con .364

El jugador chinandegano Ismael Munguía, registra el segundo mejor porcentaje de bateo en la Liga de República Dominicana, con 364 puntos, jugando con el equipo las Estrellas Orientales.

Munguía, conecta 28 imparables, suma tres dobles y dos triple, recibe 15 bases por bolas y anota once carreras, dentro de su equipo es el mejor bateador en porcentaje de bateo.

Munguía en el liderato solo es superado por Cristhian Además, jugador de los Tigres de Licey, con promedio de 373.

Ismael Munguía debe seguir con sus grandes actuaciones para buscar una nueva firma con alguna organización de Grandes Ligas.