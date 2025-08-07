Este sábado se inauguran cinco ligas de béisbol en Estelí

Este fin de semana en la ciudad de Estelí, se estarán inaugurando con la participación de más de veinte equipos, cinco ligas de béisbol menor.

Las categorías que se estarán inaugurando en la Liga Tren del Norte son las siguientes:

Pe Wee : Los equipos participantes son; Dodgers, Junior Estelí, Atléticos y La Trinidad.

: Los equipos participantes son; Dodgers, Junior Estelí, Atléticos y La Trinidad. Infantil A : Amigos Estelí, Junior Estelí y Astros Junior.

: Amigos Estelí, Junior Estelí y Astros Junior. Infantil AA : Cachorros Hugo Chávez, Valientes, Tigres, Diamantes, Halcones, Tren Junior y Junior Estelí.

: Cachorros Hugo Chávez, Valientes, Tigres, Diamantes, Halcones, Tren Junior y Junior Estelí. Juvenil A : Cachorros Hugo Chávez, Atléticos, Astros, Talentos del Norte, Orioles, Pinoleros y Águilas del norte.

: Cachorros Hugo Chávez, Atléticos, Astros, Talentos del Norte, Orioles, Pinoleros y Águilas del norte. Juvenil AA: Roberto Clemente, Cachorros y Yankees.

Los escenarios donde se estarán jugando las diferentes categorías son los siguientes: Estadio Rufo Marín, Campo Las Pintadas, Estadio Noel Gámez, UNFlep, Campo Farem, Campo Genaro Lazo, Isiqui , Campo San Pedro, Campo Isidrillo, Campo Chacara y Universidad de Ingeniería.

La jornada inaugural será este sábado y los partidos los siguientes:

En la Pe Wee jugarán Dodgers ante Atléticos Jr y Junior Estelí ante La Trinidad, en la Infantil A estarán Amigos Estelí ante Astros Junior, por su parte en la categoría Infantil AA estarán jugando Diamante ante Tren Junior, Valientes ante Halcones y Tigres ante Junior Estelí.

En la categoría Juvenil A estarán Águilas del Norte ante Atléticos en el Campo San Pedro y Pinoleros vs Cachorros en el Campo Genaro Lazo. Por su parte la categoría Juvenil AA, los Cachorros tendrán doble compromiso, a primera hora ante Tren Junior y a continuación chocarán ante los Yankees en el Estadio Rufo Marín.

Hay que destacar que la liga Tren del Norte será dirigida y organizada por el compañero Milton Lanuza, quien es presidente del Softball y Béisbol pequeñas ligas en la ciudad de Estelí. “La idea es seguir apoyando el Béisbol y Softbol en el departamento de Estelí. En nuestro departamento hay calidad en el béisbol menor y estos niños son el futuro del equipo de Estelí en el Pomares y la Liga Profesional nicaragüense con el Tren del Norte”, nos mencionó el compañero Lanuza.